咁爆！疑似張雨綺新歡與袁巴元傾足一粒鐘？

內地女星張雨綺和前夫袁巴元嘅感情轇轕沒完沒了！兩人去年底家暴後離婚再復合，之後男方忽然大爆前妻與剛相識嘅男子開房，而女方則反咬佢有「陰謀」，為爭撫養權而「放屁」抹黑，兩人喺網上展開連番「互劈」…呢日，張雨綺與袁巴元又有新進展！



有網友晒出一段喺新加坡偶遇張雨綺嘅短片，片中張雨綺同一名男子喺一間餐廳內言談甚歡，兩人不時挨近竊竊私語，張雨綺仲笑晒口，心情似乎好靚！有網友表示呢名男子外貌同張錢豪十分相似，仲話估計係袁巴元早前指嘅前妻「新歡」。



另外，又有網友晒出機艙嘅照片，聲稱喺飛機上偶遇張雨綺與疑似張錢豪，而同一架飛機上仲有袁巴元、一對龍鳳胎以及保姆，網友更大爆飛行期間，疑似張錢豪與袁巴元竟然傾咗足足一粒鐘！真係咁峰迴路轉？有唔少網友質疑其爆料嘅真確性，不過爆料人則提供航班資訊，仲胸有成竹咁叫大家去查詢商務艙客戶名單。呢單嘢真係信不信由你！



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