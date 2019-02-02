鄭希怡親自操刀！梁浸浸接受唔到新髮型

好多人都會喺過年前剪個靚頭，用新Look迎接新年，歌手鄭希怡（Yumiko）個寶貝女梁子柔（梁浸浸）都唔例外，但佢個新造型似乎失敗咗！事關Yumiko親自操刀幫愛女剪頭髮，雖然係好有愛呀，但始終係業餘髮型師，剪出嚟就⋯⋯好在今日都只係年廿八，梁浸浸都仲有時間補救，見佢好乖坐定定咁畀髮型師剪頭髮，仲搞笑話：「因為媽咪幫我剪的髮型，實在太難以接受⋯⋯多謝大師相救🙏」網友都留言話好想睇到底Yumiko剪成點，仲話梁浸浸咁可愛，應該咩髮型都Carry到喎！



而媽咪Yumiko亦去咗做運動，仲話係「新年前最後一gym」，睇嚟想以最Fit嘅身形見親朋戚友呀！喺做Gym前，佢仲同一班老友包括何嘉莉、黃依汶、谷祖琳見面，原來佢哋係一齊畀何嘉莉訪問，交流湊仔經，Yumiko仲話原來佢哋四個喺教育方面都幾唔同，唔知佢有冇同其他媽媽交流幫個女剪頭髮嘅經驗呢？



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