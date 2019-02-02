森美聽眾向「女友」表白　原來一直做兵？

由森美及小儀主持嘅電台節目其中有個環節係畀聽眾打上嚟向心儀對象示愛，過往曾經製造過唔少熱話包括「勁過阿希」事件，而最新就有個疑似兵哥向「女朋友」表白！



呢位男士Kelvin話同「女友」啱啱試用期滿月，而佢哋係透過交友app識！兩人喺上年12月中認識，30號第一次見，31日仲一齊倒數睇煙火，佢當時乘勝追擊問對方：「可唔可以做我女朋友？」不過女仔覺得進展得太快，仲定咗一個月試用期！喺試用期間，佢哋已經好似情侶般有拖手錫錫！



森美聽到咁筍就笑言：「可唔可以搵個女仔畀我試用？」仲話試用期應該少啲糧，冇得錫冇得攬，女仔好蝕底！而另一主持Marco就話覺得如果個女仔唔係咁Open，點會識咗兩個禮拜就話「試用」？



最後終於打畀對方，第一次時冇人聽，再打第二次都係一樣，森美即話：「死喇，死梗喇你，我諗你畀人玩喇！男仔蝕底喇依家！」再問Kelvin：「食飯係咪每次你畀錢？」Kelvin就話係，一、半次唔係！小儀就問：「有冇買過貴重嘢畀佢？」Kelvin就話買過吊墜，不過佢堅稱對方「唔係啲咁嘅人」，冇畀說話佢聽叫佢買嘢！森美就話：「你畀人收兵喇，好明顯佢有聽節目唔聽電話啦！」而Kelvin最後惟有「留言」畀對方：「希望唔係做你嘅觀音兵，係做你嘅守護者…情人節可以好開心咁過！」咁究竟Kelvin係咪做兵呢？就要留待下回分解喇！