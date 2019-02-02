冤氣！余德丞唱求婚歌　蔡思貝冧爆畀滿分

緋聞情侶蔡思貝及余德丞（Dickson）到尖沙咀出席活動，和粉絲玩遊戲寫揮春，兩人在台上不時深情對望，相當冤氣。他們首度同台合唱，但合唱唱到第三句已經甩嘴，兩人更要求重唱，但之後繼續輪流忘詞及甩嘴，搞到全場大笑！



兩人一起受訪，思貝說：「真係唔可以睇小合唱，默契真係好重要，因為Dickson唱咗我嘅歌詞，令我唔知點入，所以甩咗嘴，希望下次可以唱好啲。」 對於Dickson獨唱求婚歌《我的宣言》，思貝大讚好聽，直言冧爆畀滿分對方，又突然情深望住Dickson問：「你會唔會遵守對我嘅宣言？」嚇得Dickson說：「我對住全商場啲朋友唱㗎喎！」其後兩人透露在拍攝中的電視電影中飾演男女朋友，問有否親熱戲？Dickson說：「有共處車廂嘅戲份。（有冇車震？）架車郁前郁後都有震兩吓嘅。」



思貝媽大讚Dickson



活動上，思貝父母及Dickson媽咪都有到場，兩人表示其實雙方都已見過家長，思貝指媽咪大讚Dickson好男仔、陽光又識照顧人，Dickson則說：「我媽咪就冇乜反應，都有讚幾好，可能佢怕醜。」思貝初二生日，問Dickson有甚麼表示？他笑言會請思貝食飯。問何時會再合作拍攝旅遊節目？他們表示正在度期，Disckon希望秋天拍攝並立即播出，可以在台慶攞獎，思貝表示會就Dickson去一些不太辛苦的地方。