錫都冇錫！馬嘉均許芯悅竟然結埋婚有個B

歌手馬嘉均與許芯悅（Katie）出席舞台劇發布會，兩人表示今次是第二次合作舞台劇，之前都合作過拍MV，次次都是飾演情侶。問到可會對到冇Feel？Katie笑言要再培養，馬嘉均就表示：「所以我哋今次都會去劇入面去過嘅地方，希望可以增進吓感情。」問到兩人在入面可有親密戲？兩人笑言沒有：「雖然我哋劇入面係由16歲演到30幾歲，仲會講我哋結埋婚有埋BB，但因為主要係講學生時期純純的愛，所以連錫錫都冇。」



新年要排劇



問到冇得錫錫，馬嘉均可感蝕底？他笑言：「如果今次好就可能有下一部，可能做番啲過程畀大家睇。」Katie即搞笑不情願地說：「睇吓點啦。」他們又指舞台劇有兩個版本的結局，一個是喜劇，一個是悲劇，觀眾要睇兩次才能知兩個結局，對他們而言都是個挑戰。問到新年可是要排劇？馬嘉均表示：「都係，因為4月就係舞台劇。」而Katie就表示：「其實我哋上個月已經開始排，新年我會去日本旅行幾日。（同男仔？）唔係呀，同郭奕芯，佢話請我去。」



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