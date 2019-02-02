被批豬年愛情昇華　薛凱琪真係有得嫁？

藝人薛凱琪（Fiona）出席活動，席間獲堪輿學家李丞責指點運程，她揀了粒糖問愛情運勢，李丞責話：「代表有動力、會昇華，特別係夏天之後，話唔定年尾就要送禮。」她即講笑：「如果8月見到我戴晒口罩出街隔籬有個男人就係嗰個。」



受訪時Fiona表示特地來支持李丞責：「因為我之前買樓都有叫佢幫吓眼，幫我睇邊啲係適合，揀完依家呢度真係好好，媽咪住得開心，性情大變，變得好開朗，媽咪開心我就開心。」講到指她感情會昇華，問到有傳與富二代Byron拍拖的她可會結婚？她連聲否認：「冇呀，冇感情昇華，單身呀，如果有喜訊會同大家講。（單身咗幾耐？）唔好數，依家數目已經唔重要。」



講到她問了愛情運，是否都恨拍拖？她坦言：「我鍾意拍拖，但一直都堅守一個原則，就算你鍾意嗰樣嘢，都唔可以亂揀，唔可以亂搵一個伴侶，搵錯男仔係好傷心嘅事，要做一個識錫自己嘅女仔。（叫李丞責幫手揀男仔？）um......應該畀爹哋媽咪睇先，如果畀師傅睇先，驚爹哋媽咪會小器，不過如果爹哋媽咪鍾意，但師傅話唔好我都會keep住，爹哋媽咪行先。」