勝利夜店暴力案新進展　女子指控金某性騷擾

韓國天團Big Bang成員勝利投資開設的夜店Burning Sun爆出暴力案及性侵疑雲後，有節目公開夜店理事張某與保安在店外毆打金某的CCTV片段，金某聲稱為幫助店內受性騷擾的女子才被店員毆打，但店方則指金某在店內涉性騷擾才帶他到店外處理事件。



不過，今日有韓媒公開暴力案發生當天，聲稱於店內被金某性騷擾的女子A某的採訪內容，A某更公開指控金某性騷擾的狀訴紙，她指事發當天是去年11月23日晚至24日凌晨，明顯飲醉酒的金某，在夜店內數度觸摸她的臀部與腰部，但她不確定勝利當時是否在店內。



其後A某的身邊人阻止金某繼續性騷擾她，夜店的理事張某發現此事後便將金某帶出店外，A某又稱對於金某訛聲為救被性騷擾的女子才被店員毆打一事怒不可遏。A某表示當時被性騷擾後十分不悅，之後看到金某在網上發布自己被毆打的虛假內容，她於是在12月21日到江南警署報案及提出狀訴紙，並於上月24日以案件參考人身份到警署協助調查，之後她亦知道有另一名女子同樣指控被金某性騷擾。



而對於有指A某收了夜店的錢才指控金某性騷擾，A某即呼冤，指自己當晚與朋友付錢到夜店玩，沒有收過夜店給的錢。



至於被問到有指該夜店曾爆出性侵及吸毒疑雲，A某自言沒有親眼見過，不作回應。A某又表示今次受訪是不想金某繼續欺騙全國人民，亦不希望再有其他受害者，A某又謂如果警方要求她跟金某對質調查，她亦很願意再到警署助查。