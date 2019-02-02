靚到似公仔！湛琪清「最索姊妹」原來係網紅

「宇宙最強」甄子丹老婆汪詩詩表妹湛琪清，尋日同男友金承威拉埋天窗，兄弟姊妹團中除咗有甄子丹夫婦，仲有位金髮大眼嘅姊妹勁搶鏡，更有人封佢為「最索姊妹」。而呢個靚到好似洋娃娃嘅女仔，原來係人氣YouTuber Taylor R.！



人氣超強勁



來自加拿大嘅Taylor人氣非常強勁，喺YouTube有超過98萬人訂閱，2012年開始拍片嘅佢，上載片段嘅累積觀看次數已經有一億二千幾萬，認真犀利！Taylor拍嘅片主要係分享化妝、DIY手作、健康資訊同日常生活，當中有段四年前上載嘅片係帶大家參觀睡房，觀看次數竟然達767萬！Taylor喺片入面以日系少女打扮亮相，為大家介紹佢間房有啲咩，而睡房布置都好有少女心，擺滿晒公仔，佢隻狗仔Rosie亦有出鏡，同主人一樣咁可愛！



化妝有創意



不過Taylor喺紅咗之後，就冇再作可愛日系打扮，反而係走番歐美個性風，但一樣有唔少支持者。而佢教嘅化妝都偏向另類同特別，例如早前聖誕佢就教大家化老妝變成聖誕老人，相當有創意！雖然Taylor唔係走性感路線，但佢嘅Instagram亦有超過36萬人追蹤，相信有唔少人都係畀佢嘅顏值吸引。



舊年已封盤



介紹咗咁多，相信大家都好想知Taylor嘅感情生活，原來佢舊年11月已經同拍咗拖5年嘅香港男友註冊結婚。雖然女神已經封咗盤，但大家都唔使太傷心，一樣可以去YouTube睇吓佢分享日常生活㗎！



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