《荷里活有個大老千》劇透：小雨芬芳被禁錮

第十六集 (02/04)

小雨（王子涵飾）和芬芳（陳雅思飾）被禁錮，龍四帶來贖金，高利貸竟坐地起價，幸好百合（張慧儀飾）及時出現，以文雄（湯鎮業飾）名號擺平。百合追問龍四為何多年來都避開自己，又道出嫁給文雄的原委，龍四卻責罵百合此舉陷他於不義。眾人圍讀劇本，芬芳遲到又頻頻出錯，加俊（何浩文飾）氣憤責罵。明珠（文凱玲飾）忍不住告訴加俊，芬芳為他種種付出，又透露小雨也喜歡他，勸他好好抉擇，加俊苦惱。舞蹈中心的牆破裂，墨基（吳業坤飾）幫忙竟越幫越忙，小雨想起百合曾說過的話，靈機一動。文雄發現勒索照片不翼而飛。



（因節目調動關係，《荷里活有個大老千》將於02月05日(星期二)晚暫停播映，敬請留意。）



第十七集 (02/06)

文雄認為勒索照片被偷是大勇（吳雲甫飾）所為，此時廉署以涉嫌勒索及貪污帶文雄回去接受調查，文雄毫無懼色。扣留期間證據竟不翼而飛，廉署無奈放人。百合返回舞蹈中心，看見破牆變成一幅精心畫作，開心又激動。文雄偶然得知百合與龍四仍有聯絡，十分生氣，帶同百合及手下到片場搗亂，龍四為息事寧人向他下跪。明珠借演戲追問舒奇（蔡瀚億飾）為何避開自己，舒奇也無奈回應，二人真情流露卻被大家激讚演技，心裏淌淚。小雨連日被跟蹤，龍四調查下竟發現此人是來尋親。



第十八集 (02/07)

忠亮（張智軒飾）查出丁玲（金燕玲飾）並非小雨生母，龍四錯愕。龍四與小雨生母洪霞見面，她說出託孤於丁玲的真相，望與小雨相認並帶她返美國。芬芳追問小雨是否喜歡加俊，小雨忍痛說二人沒可能。徐堅藉口教演戲輕薄明珠，小雨即游說他客串演出，好讓舒奇和墨基痛毆他，舒奇忍不住當眾向明珠表白愛意。龍四安排霞姐與小雨見面，稱她只是丁玲舊友。霞姐忍不住私下到片場找小雨，並拿出出世紙說她是小雨生母。小雨不敢相信，去找龍四問個究竟，兩人大吵一架。



第十九集 (02/08)

眾院商一聽到《玉女添丁》的導演是加俊，即拒絕放映，正當加俊等苦惱之際，加俊母親出現，廣邀娛樂圈中好友出席試影會，加俊戰戰兢兢出席，結果電影好評如潮。眾院商爭相放映《玉女添丁》，電影賣個滿堂紅，舒奇和明珠也人氣急升。加俊母親直覺小雨和芬芳都喜歡加俊，私下勸加俊好好選擇。小雨向加俊透露會去美國，加俊沒有挽留，小雨黯然神傷。小雨答應跟隨霞姐到美國，龍四與小雨忍住內心的不捨，依依道別。