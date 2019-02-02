離巢更自由　郭政鴻攬女下廚享天倫樂

藝人郭政鴻除了舞獅了得，煮賀年糕點亦很有心得。適逢今個農曆年他提早收爐，有機會與兩位千金郭倩欣（Kaley）、郭詠之（Ashley）來個「入廚樂」，三父女合力炮製他最拿手的「羅漢果馬蹄糕」，清甜有益，兩女食個不停。



曾效力無綫的郭政鴻，近年往外闖，工作不斷，亦可以自由地選擇工作，因此多了親子樂時間。今個豬年，全家齊齊整整食團年飯，最開心的莫過於兩位女兒，郭政鴻稱：「今年早收爐，可以有時間執嘢大掃除，準備過年啲嘢，我哋都好傳統，主要準備吓包利是，買花，我年年都買桃花、蘭花，做得好足，因為我好鍾意團年嘅氣氛，好珍惜親子時間！」



提到兩位千金，郭政鴻表示她們都較好動，愛打網球。因知道父親愛習武及玩舞獅，所以她們都會在農曆新年與父親一齊舞獅，大女Kaley說：「我最鍾意𢭃利是，但我每年都會自己儲起！」政鴻在旁笑言：「我都要輸出好多㗎！」



場地：木土六日G place



羅漢果馬蹄糕

材料：馬蹄粉、羅漢果、新鮮馬蹄、片糖、冰糖。

煮法：先煲好羅漢果水，溝落去馬蹄粉，將溶好嘅糖及羅漢果水混合攪拌，要熱住搞至將糊狀態，就倒出來用合裝，隔水蒸。