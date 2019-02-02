學辦年貨！胡琳未慣做太太　年尾全力造人

歌手胡琳去年秘婚，下嫁拍拖多年的圈外男友潘先生，榮升潘太的她，首年以人妻身份過新

年，她笑言首要學試辦年貨。日前胡琳於上環的安記海味買年貨，更有幸獲老闆潘權輝親自教授她海味常識，她自言普通菜識難不到她，但較複雜的浸鮑魚、發花膠則要慢慢學習，她說：「今年喺香港過年，話晒正式做咗人妻，好多嘢要學習，以前單身時，屋企長輩會搞晒過年嘅，依然意識到自己要有責任，新年要煮啲咩，去到海味店先知有好多嘢要準備，自己完全一舊雲。今年新年好多嘢都好新奇，要派利是，但覺得唔好意思，仲未習慣做潘太。」



問到突然結婚，是否為生B做準備？胡琳說:「今年會有呢個計劃，但唔係年頭嘅事，要忙完手上嘅工作先，因嚟緊會做林子祥演唱會嘅嘉賓，今次會有好多音樂劇元素，好特別好期待。（面對林子祥有冇壓力？）暫時未有，我估唔到佢邀請我做嘉賓，大前輩畀機會我真係好興奮。（你係咪遇強愈強嘅人？）我覺得自己唔夠鬥心，好似軟皮蛇咁，但朋友覺得我唔係，而且覺我好強，咁諗深一層我都係遇強愈強嘅人。」胡琳又言鍾意小朋友，年尾會積極造人：「呢樣係上天賜嘅禮物，但我哋會努力。」