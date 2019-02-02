焯皓唱情歌求婚　戴辛尉冧豬喪咀

前港姐梁佩瑚的歌手弟弟焯皓向女友戴辛尉（謝霆鋒初戀情人）求婚成功。梁佩瑚在社交網上載弟弟求婚片段，見她先帶着被蒙眼的戴辛尉進入卡啦OK房，當時焯皓正在唱出《唯獨你是不可取替》。戴辛尉鬆開眼罩後見到焯皓半跪並拿出求婚戒指，戴辛尉開心得攬着男友狂吻，場面溫馨感人！





戴辛尉接受東網訪問時表示，和焯晧已拍拖19年，其實早幾年已有結婚打算，只是因當時爸爸過身，加上雙方工作太忙，才暫時放下結婚計劃，不過男友又覺得和她拍拖多年，也是時候給她名份，故才在圑年飯後，在一家人見證下求她正式求婚。



問到求婚的過程，她說：「嗰晚我哋去咗梁佩瑚屋企食圑年飯，嗰時我都覺得奇怪，點知有十多位學生突然出現，飯後話玩遊戲，我就蒙住眼入咗間卡拉OK房，原來佢（焯晧）準備向我求婚，嗰刻我心諗：『點解唔早啲（求婚）呀？』最搞笑係我冇喊，我阿媽就喊，佢就同我講就算我唔答應嫁畀佢，佢都會錫我，同照顧我阿媽，我真係好感動。（咁有冇花、戒指同下跪？）冇花，因為我唔鍾意，鑽戒粒鑽石，聽梁佩瑚話係全美，我唔太識，諗都有卡幾，佢都有下跪嘅。」她又大讚男友：「佢對我阿媽好好，對我又好好，好照顧我，阿媽話男人孝順就嫁得過，其實阿媽一早定咗佢係半邊仔。」至於揀了結婚日子未？她突然說：「未喎，不過聽朋友講結婚擺酒要成年前籌備，雖然我同阿媽都想簡單，但男方就想大搞，因為始終我阿媽嫁女。」