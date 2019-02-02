扮豬食糯米滋　黃建東恨破Dry行桃花運

豬年將至，藝人黃建東（Derek）化身做可愛的「粉紅豬」走入人山人海的年宵市場辦年貨，他甫出場已被市民重重包圍，令Derek受寵若驚，並承諾新一年會創作更多影片和歌曲，希望「東豬」可以更入屋！



幫手叫賣公仔



Derek以一身「粉紅豬」造型出巡，引得市民開心邀合照，舉步維艱的他亦有求必應，親民的他還幫手叫賣豬仔公仔，令現場氣氛非常熱鬧。Derek自言每年都會跟朋友行花市：「我通常年三十晚行，可以執平貨，攞個好意頭。」



鍾意叻嘅女仔



同時化身做「為食豬」的Derek又主攻美食攤位，「豬氣爆燈」的他還獲其中一檔老闆贈送杧果糯米滋，寓意新一年跟另一半煙煙韌韌。現時單身Dry到爆的Derek亦希望豬年可以行桃花運，問到有何擇偶條件？他說：「我鍾意叻嘅女仔，善解人意易相處，好似我咁開朗，Sweet嘅。」問到可有積極追女仔？他笑言：「我太想『上車』，花時間搵真正嘅筍盤，冇認真留意身邊嘅『筍盤』。」



新歌自己作曲



Derek還透露豬年將推出新歌：「我已經跟歌唱老師學咗一年，都籌備咗一年。（恨攞歌曲獎？）希望可以喺電台聽到自己嘅歌，可以上到《勁歌金曲》已經好滿足。」他堅持由自己作曲，指歌曲是其個人經歷，算是慘情歌，但歌唱老師就建議他加入搞笑和Rap的元素。不過在推出新歌之前，Derek首要任務是減肥，並已邀請健身教練幫手，渴望成為一隻Fit爆的「東豬」。



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