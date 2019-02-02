銷售靠攬攬！張秀文拉大隊踩入年宵Sell客

先後合作過節目《學是學非》的張秀文、梁嘉琪、張寶兒、馮盈盈、湯洛雯及鄺潔楹感情要好，故決定夾份在觀塘年宵擺檔，其中秀文、嘉琪及寶兒前晚到場看檔，獲劉穎鏇、丁子朗等人探班。見三女用咪高峰落力叫賣，吸引數十途人圍觀，男女老幼都爭相與她們合照及索取簽名，嘉琪嘟嘴賣萌，秀文就送上抱抱，場面墟冚！



秀文首次擺年宵，自爆一開始「倒瀉籮蟹」，很多東西都不懂，要靠別人教。今次眾人合資6位數，全部產品都是自家設計，包括地氈、豬帽及攬枕等，用料不惜工本。她們表示很開心有街坊日日都來支持，問到生意如何？她們笑言：「有我哋喺度就零舍好，所以我哋日日都要喺度，一唔喺度就選情告急。」問到有甚麼拉客必殺技？秀文指除了影相簽名外，客人可以與她「間接抱抱」：「我哋個個cushion攬過先賣出去，將啲好運帶畀全世界！（有冇信心賺錢？）其實我哋計過數，賣晒都賺唔到啲咩，旨在做善事同玩，不過我哋影相多過賣嘢，好似賣相賺錢會多過賣貨。」



撐男友有正義感



講到新年大計，秀文表示年宵後要好好休息，寶兒就透露和男友袁偉豪會互相到對方家拜年，問到親戚可會催婚？寶兒說：「暫時大家都好明白事理，冇催婚。（諗住幾時結婚？）暫時唔會住，大家都鍾意工作。」提及男友之前幫她在網上出頭鬧爆無禮司機，她表示男友一直很正義，雖然可能會太激動，但認為男友舉動合理：「佢喺自己私人平台發表。（欣賞男友咁正義？定叫佢下次唔好咁衝動？）呢個係佢嘅性格，作為另一半會接受佢，每樣嘢都有好同唔好。（佢唔抵得你畀人蝦？）哈哈，多謝佢。」