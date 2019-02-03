東方日報C1：傅嘉莉助養叻叻豬「照顧一世」

豬年將至，原來藝人傅嘉莉（Kelly）助養了1歲可愛豬女「心心」！她無懼豬隻於新一年對其生肖運程有影響，仍繼續錫燶心心，又指原來豬都相當聰明及愛乾淨，人豬之間有不少搞笑回憶。



愛心爆棚的傅嘉莉經常做探訪行善，原來對動物亦相當有愛心，甚至助養了寶貝小豬「心心」，現時小豬住在假日農場，日前Kelly前往探望，人豬感情要好攬住合照，雖然堪輿學家指肖鼠的她於豬年若養豬對運勢會有影響，但她依然不離不棄。



Kelly對「心心豬」可說是一見鍾情，最初本來是一位住在新界的朋友收養：「佢附近有個農場，生咗竇豬仔，佢貪得意攞咗一隻養，但後來覺得太花時間，唔係咁想養，我唔捨得，唔知佢有咩下場，於是同另一個朋友花咗兩、三個月時間去聯絡唔同農場飼養心心。我一直養開貓，冇諗過會對其他動物有照顧佢一世嘅念頭，但心心就令我有呢個念頭，我哋全家都好錫佢。」Kelly很感激假日農場免費養豬隻，幸「心心豬」的糧食不算貴，自己平日都會帶米及蔬果給愛豬。



智商僅次黑猩猩



不少人對豬的印象是「蠢」、「懶」及「污糟」，Kelly表示自從養了「心心豬」後，對豬有全新認識：「原來豬好聰明，我一日內教識佢四個指令，例如坐低、起身、畀左手、畀右手，而且行過嘅路會記得，但比較固執，唔肯行第二條路，佢好鍾意跑，仲跑得好快，好似狗仔咁，而且佢好定時起身同瞓覺，又好鍾意乾淨，瞓覺、食嘢同去廁所嘅地方會分開。」根據研究顯示，原來豬的智商僅次於黑猩猩，比狗、海豚及大象更聰明！

講到最難忘的趣事，Kelly表示以為「心心豬」愛玩泥沙，於是帶牠到沙灘玩，豈料牠卻勁驚：「原來佢只係鍾意好實嘅泥，好驚沙灘啲沙嘅質感，好好笑！另外，心心細個好得意，一摸佢個肚就會瞓低。」



設計頭飾夢想成真



談到豬年大計，Kelly在新劇《極道怪咖》中飾演黑幫二家姐，希望可演好角色，而她之前拍攝的《包青天之再起風雲》亦將推出，是她第一次拍打戲，直言非常期待。除了拍劇，去年對Kelly來說最大的收穫是升呢做老闆：「推出咗自己設計嘅頭飾品牌，做設計師一直係我嘅夢想，新一年希望同多啲唔同品牌合作，我仲計劃出紮頭髮嘅橡筋同帽。」不過，她自爆未知是否做老闆後壓力太大，最近出現鬼剃頭，令她甚為擔心，希望不會惡化。



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