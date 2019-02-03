首個港產影后！柏林電影節入圍華語片大全

今屆柏林電影節係華語片嘅世界，但其實早於50年代柏林電影節已有華語片入圍爭金熊獎。而套戲仲係港產片！



1957年，香港著名演員兼導演嚴俊執導、林黛主演的港產片《亡魂谷》就獲選入圍第7屆柏林電影節「主競賽單元」，成為柏林電影節史上首部角逐大獎的華語片！影片改編自美國片《太陽浴血記》（Duel in the Sun），最終那屆金熊獎由美國導演薛尼盧密（Sidney Lumet）的《十二怒漢》（12 Angry Men）所奪得。除了柏林之外，《亡》亦入圍德國維也納電影節並獲優等獎。後來香港導演方育平的《半邊人》都有入圍柏林「主競賽單元」。92年，張曼玉憑關錦鵬的《阮玲玉》勇奪柏林影后，成為首位於柏林獲獎的香港影星。3年後，蕭芳芳憑《女人四十》的精彩演出，再下一城捧走柏林影后！2010年，由羅啟銳執導的港產片《歲月神偷》在表揚新導演的「新生代單元」中勇奪水晶熊獎。再度為港人爭光！



至於中國電影方面，最早一部入圍「主競賽單元」的就是導演傅敬恭執導的《燕歸來》，成為首部入圍國際三大電影節「主競賽單元」的內地電影。而首部於柏林獲獎的就是82年內地動畫短片《三個和尚》，該片最終獲得短片部分的最佳劇本銀熊獎。成為首部在柏林獲獎的國產片。而真正獲大獎就是6年後由張藝謀執導的《紅高梁》，影片勇奪金熊獎。



華語電影柏林獲獎全紀錄

1988年

金熊獎：《紅高粱》（張藝謀）

1989年

評審團特別獎：《晚鐘》（吳子牛）1990年傑出藝術成就獎：《本命年》（謝飛）

1992年

最佳女主角：張曼玉（《阮玲玉》）

1993年

金熊獎：《喜宴》（李安）、《香魂女》（謝飛）

1995年

最佳女主角：蕭芳芳（《女人四十》）

傑出藝術成就獎：《紅粉》（李少紅）

1996年

金熊獎：《理智與感情》（李安）

最佳導演：嚴浩（《太陽有耳》）

1997年

評審團特別獎：《河流》（蔡明亮）

2000年

評審團大獎：《我的父親母親》（張藝謀）

2001年

評審團大獎：《十七歲的單車》（王小帥）

最佳導演：林正盛（《愛你愛我》）

最佳新晉男演員：崔林、李濱（《十七歲的單車》）

最佳新晉女演員：李心潔（《愛你愛我》）

2003年

阿爾弗雷德鮑爾獎：《英雄》（張藝謀） 傑出藝術成就獎：《盲井》（李楊）

2005年

評審團大獎：《孔雀》（顧長衛）

傑出藝術成就獎：《天邊一朵雲》（蔡明亮）

國際影評人費比西獎：《天邊一朵雲》（蔡明亮）

阿爾弗雷德鮑爾獎：《天邊一朵雲》（蔡明亮）

2006年

最佳電影配樂：《伊莎貝拉》（彭浩翔）

2007年

金熊獎：《圖雅的婚事》（王全安）

2008年

最佳劇本：《左右》（王小帥）

2010年

最佳劇本：《團圓》（王小帥）

水晶熊獎：《歲月神偷》（羅啟銳）

2014年

金熊獎：《白日焰火》（刁亦男）

最佳男主角： 廖凡（《白日焰火》）

最佳藝術成就獎（攝影）：《推拿》（婁燁）

2016年

最佳藝術成就獎（攝影）：《長江圖》（楊超）