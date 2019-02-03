Chris風騷谷Lego新作　大爆《銀河3》發展　

荷里活型男Chris Pratt日前於社交網公布向女友兼阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）愛女嘉芙蓮（Katherine）求婚成功，不過未有時間好好歎二人世界，佢轉眼就四出宣傳配音新作《Lego英雄傳2》（The LEGO Movie 2），昨日就於洛杉磯出席首映禮，Chris雖未獲未婚妻撐場，但仍然風騷滿場飛，與現場巨型Lego角色搞笑互動及留影，準新郎心情靚爆！而Chris連日仲於社交網一人分飾幾個角色拍片谷戲，大讚電影係好正嘅親子電影，堅瞓身宣傳！



此外，同場仲有唔少影星帶同仔女撐場，影星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）同老公Paul W.S. Anderson一家現身，型男Josh Duhamel亦與囝囝Chok甫晒溫情，就連「水行俠」Jason Momoa都有出席，場面星光熠熠！



另一方面，Chris於現場受訪時亦大方講到漫威（Marvel）《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）電影系列發展，雖然導演James Gunn未開拍第3集就被炒，但Chris仍堅信電影第3集會拍得成，表示劇組上下都好積極，想系列三部曲以有意義嘅方式作別。另有指James現時不但獲DC邀請創作《自殺特攻 ：超能暴隊》（Suicide Squad）續集劇本，近日更有傳有望執導一部《超人》電影！

