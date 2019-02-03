新歡大20年！Ariana前度Pete與姬蒂譜母子戀

月前同美國小天后Ariana Grande愛得痴纏又火速甩拖嘅《周末直播》（Saturday Night Live，SNL）25歲諧星Pete Davidson近日有新歡，撻着45歲《妖夜尋狼》（Underworld）影星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale），年紀相差20年仍一撻即着！



二人早前於金球獎慶功P被指行得好埋傳有土火花，而女方近日親身去撐Pete開棟篤笑騷，完騷後更手拖手離場，上載直奔男方下塌的酒店，即時爆出戀情！姬蒂現年45歲，比Pete大足20年，不過她仍然Keep得勁好，而且並非第一次發展母子戀，她自2016年與導演Len Wiseman離婚後，翌年就轉嗒比她細22年的小鮮肉Matt Rife，更被拍到當街激咀，相當激情！此外，姬蒂上周因卵巢囊腫破裂而住院，出院幾日又睇騷又拍拖，似乎康復情況不錯。



雖然二人拖晒手，但仍未公開親身認愛，有網民於姬蒂社交網上載媽媽照片中留言，勸她別與Pete發展，姬蒂就搞笑回應被拍到拖Pete的是她媽媽。

