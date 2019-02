HAHA忘形露黑底！李光洙聞女友名勁怕醜

韓國人氣綜藝節目《Running Man》(RM)的主持劉在石、李光洙、池石鎮、宋智孝、金鐘國、HAHA、全昭旻及梁世贊昨晚在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會,是他們首次以8人陣容來港見粉絲,演唱會在昨晚7點15分左右開始,各成員逐一出場唱出BTOB的《不能沒有你》。

​

其後成員逐一以廣東話作自我介紹,第一次來港見粉絲的梁世贊表示看到有很多人歡迎他們,就像發夢一樣,全昭旻也表示前一晚緊張到失眠。當主持問到《RM》眾成員最近都活躍於不少綜藝節目,是否國民MC劉在石培育的功勞時,他便謙虛地指成員並不是他培育,但就搞笑地說:「但池石鎮就算係我培育嘅,希望佢2019年可以聰明啲,做得好啲。」池石鎮即時反擊:「你收聲!」又指劉在石經常無視人和取笑人,新一年一定會教訓他,說罷便立即除下劉在石的眼鏡作勢打他的臉。

​

《RM》每次見面會都會與粉絲大玩遊戲,今次亦不例外,與粉絲分組玩接力遊戲及「捅大叔」遊戲,他們識做地向粉絲送抱,又與粉絲影自拍,而最終勝出的粉絲就獲得8人送贈的禮物。



之後《RM》各成員輪流獻唱,光洙唱出神劇《鬼怪》的OST《Beautiful》,而宋智孝就晒腿大跳宣美的《Gashina》舞步,過往來港都會準備中文歌的池石鎮,今次就唱出五月天的《派對動物》,又與全昭旻合唱中文歌《你最珍貴》相當有誠意,而歌手出身的金鐘國就唱出《信》、《一個男人》、《I'm Not The Only One》及中文歌《恨幸福來過》,而HAHA與金鐘國又反串扮女人,同宋智孝及全昭旻跳MOMOLAND的《BBOOM BBOOM》,期間HAHA更跳到露出黑色打底褲。



而《RM》8名成員又大跳防彈少年團的《Fire》,扮天團Big Bang跳《Fantastic Baby》,並合唱《可愛》、《釜山度假》及《LOVE SCENARIO》,期間成員有跳落台同粉絲握手,更同粉絲影自拍。



而8人最後逐一多謝粉絲,感謝粉絲多年的支持,當李光洙說畢後,台下粉絲突然一起大嗌他的女友李善彬的名字,令光洙十分怕醜,一度低頭掩面。而2月10日是池石鎮的53歲生日,香港粉絲就為他準備生日蛋糕預早慶生,池石鎮大表感動,開心到用廣東話說「入實驗室㩒緊急掣」,並表示一生也不會忘記,非常多謝大家。