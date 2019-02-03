經營夜店爆暴力事件　勝利首回應向受害人道歉

將於年內入伍的韓國天團Big Bang成員勝利，在首爾弘大投資開設的夜店Burning Sun早前爆出暴力案及性侵疑雲，有節目公開夜店理事張某與保安在店內毆打金某的閉路電視片段，金某受訪稱是為幫助店內一名受性騷擾的女子才被店員毆打，但他報案後，警方反而將他拘捕及毆打他，而勝利在事件爆出後一直沒有回應，社長楊賢碩及其父就先後為勝利解畫，澄清勝利並非夜店持有人，只是擁有股份。



而勝利今日終於透過Instagram發表道歉文，他首先為最近的事件和爭議引起大家不快和擔心，向所有人致歉，又表示因為事件，數天以來都過着有如惡夢的時間，一直很苦惱要如何回應，擔心解釋只會引起更大的誤會，所以才這麼遲才回應事件。他在文中講到：「作為整件事開始的暴力事件發生事，我並不在現場，幾天後我通過工作人員得知發生客人和職員互毆事件，並知道警方正在調查，我當時也希望事件可以圓滿解決，後來我通過傳媒第一次看到事發當時的影片，我也受到了很大衝擊，暴力是無論如何都不可以視為正當行為，我向因為今次事件而受到傷害的受害人真心道歉，希望他受到的傷害可以早日痊愈。」



他又談到自己投資夜店的原因：「在暫停Big Bang的活動，開始Solo活動的時候，我想利用Solo活動以外的時間，在某個地方播放音樂，所以開始了我的DJ活動，因為有好的機會到來，我便擔任了負責宣傳的夜店社內理事，因為我是藝人，所以負責對外宣傳的工作。」勝利指自己並沒有參與夜店的經營和營運工作，從一開始便沒有過問，在事件發生後，也沒有主動了解，他也因此正在反省和感到十分抱歉。對於有指除了暴力事件，亦有人在夜店內吸食大麻及其他藥物，他便表示未曾親眼見過，亦沒有聽過，但他會積極地協助調查，希望有關人士會得到應得懲罰。