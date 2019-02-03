搵港版羅拉合作　林子祥宣傳個唱「黃牛飛」

相隔三年，林子祥（阿Lam）將於今年5月再踏紅館，舉行《林子祥 Lamusical 2019 演唱會》。有感近年黃牛黨炒賣黃牛飛情況猖狂，令到真正樂迷很難從正常渠道買飛入場欣賞偶像演唱會，為打擊黃牛飛情況，阿Lam和網站破天荒合作推出送「黃牛飛」宣傳片：「凡於此網站購買阿Lam演唱會飛，即送真正的本地『黃牛』乙份，更有專人將演唱會門券及『黃牛』送到府上。」他跟貨運服務平台老闆及被譽為顏值最高，有「港版羅拉」之稱的運輸工人朱芊佩（小朱）合作拍攝送「黃牛飛」宣傳片。



送貨聽夠熱血



小朱開心表示：「好高興能夠跟阿Lam合作拍攝，佢一直係我偶像，我經常播住佢嘅歌陪我送貨，因為夠哂熱血、貼地，啱哂送貨時聽！」而拍攝完畢後，小朱即把握機會要偶像簽名及合照：「第一次跟阿Lam見面、接觸真係好緊張，以為天王巨星會有架子，但接觸過後，原來佢同佢啲歌一樣，為人隨和又夠貼地！」小朱對偶像讚口不絕，更笑言五月已預留時間，屆時一定要到紅館支持偶像！



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