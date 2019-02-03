努力搵男友！麥美恩嫌許文軒阻住晒

藝人麥美恩（Mayanne）今日出席商場活動，身穿Deep V連身花裙大騷線頭，性感吸睛！甫受訪她表示剛去完廣州、佛山、順德5日拍攝新一輯無綫節目《粵講粵㜺鬼》，又透露今次有全新的主持陣容，當中包括誹聞男友許文軒（Edmond）、戴祖儀及鄧智堅。問到今趟旅程可有與Edmond增進感情？她冧笑話有，更自爆測試到對方：「原來佢係識做戲，仲以為佢有主持包袱，今次係佢嘅新嘗試，見佢都進步得好快。」



問到去年是否豬籠入水？她笑言不錯，又多謝公司及團隊幫忙：「建立到一個親切嘅形象，就連去佛山拍嘢都有人認得出我，估唔到自己啲節目可以衝出香港。」事業得意，問到感情方面有冇着落？她怕醜話：「努力中。（唔係有Edmond咩？）佢阻住晒。（但你啱啱大讚佢？）讚係要讚嘅。（咁佢爭啲咩？）男人要有突破、事業，冇理由畀壓力佢，咦！講到我好似同佢一齊咁，哈哈！」



講到無綫近日推出賀年歌《熱熱鬧鬧過新年》，Mayanne玩跌膊唱出歌詞「未嫁唔使攝灶罅」，她抵死笑話是自己心聲，又借機會鼓勵同齡女性：「如果好似我30幾歲都唔使擔心！（但個個唔似你有Edmond。）咁又係！」



Mayanne指父母日前從加拿大返港，明日就會同雙親飛曼谷過節，記者講到當地受霧霾影響空氣，她表示唔擔心，不過就擔心年老的雙親，會叫他們戴口罩。