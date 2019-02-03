壓軸谷戲！林嘉欣劉青雲張家輝鬥快包糉

由劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠儀等影帝后級陣容，主演的英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》即將上映，眾演員先後在深圳、廣州、東莞、中山、廈門、江門、惠州、珠海、蘇州各站作內地巡迴宣傳，日前來到壓軸嘉興站，青雲、家輝與嘉欣再度合體，與當地觀眾親密互動，而隨着宣傳之旅暫告一段落，三大帝后敲響了貼有虎頭的大鼓，寓意一錘定音，今個新年重拳出擊！



新春佳節將至，青雲、家輝、嘉欣與嘉興當地的包糉子師傅一起，進行鬥快包糉子的比賽，最後跟家輝合作的大嬸最快完成糉子，在短短一分鐘內的包糉子時間裏，家輝已經了解到大嬸家裏是夫妻檔一起包糉子，青雲則更關心包好的糉子大約要煮多久才可以食用，可見當地糉子的確非常誘人。三位主角中最厲害的是林嘉欣，她真的在包糉子師傅的幫助下，自己包了一個，而且看起來外形過關，手藝不錯。



除了體驗當地特色的糉子，他們以假槍作為武器，要擊中隱藏在一堆 「廉」字中間的「腐」字，難度不少。而壓軸的「一錘定音」環節，三大帝后顯然玩得很愉快，嘉欣與家輝合奏，不過青雲就「控訴」嘉欣差點打到自己，家輝則大開金口，邊捶鼓邊哼唱起了林子祥《男兒當自強》歌詞「傲氣傲笑萬重浪」，大搞氣氛。











