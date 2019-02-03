踩過界闖樂壇？吳肇軒原來連歌都錄埋

影壇新貴吳肇軒日前接受香港開電視節目主持馬梓軒訪問，吳肇軒除了熱愛演戲外，同時又與音樂結下不解緣。早前他參演歌手張敬軒《百年樹木》MV，又與藝人胡子彤及張蔓莎大玩Busking，更笑言有意合組「小張胡」闖樂壇！問他是否真的有意演戲、唱歌兩棲發展，吳肇軒稱：「鍾意同可以當一個職業去做又係兩回事！」吳肇軒透露曾經錄歌但一直沒有推出：「咁你就知點解我話唔做歌手啦！其實身邊朋友都好幫到手，但我依然覺得未夠好，當然首歌錄咗亦無謂浪費，我相信總有一日空閒啲，會將首歌搞埋出嚟！但歌手都係一個專業，所以我都係專心拍戲算啦！」



余香凝：唔算話勁好聽



不過搞鬼的吳肇軒，卻趁農曆新年打電話整蠱好友，看看身邊人是否支持他做歌手，他嘗試致電給樂隊RubberBand主音6號、小肥、雷深如等好友皆無人接聽，吳肇軒笑道：「我係咪得罪咗好多人？」之後他再接再厲，好友余香凝終於接電話，對於吳肇軒的唱功，余香凝思考了一會說：「唔算話勁好聽！」此時吳肇軒裝作認真問對方是否看不起他的歌藝，余香凝急急澄清：「唔係！我支持你唱歌！」當得悉吳肇軒在玩大整蠱時，余香凝頓感意外，不過掛線前仍不忘祝大家新年快樂！



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