韓團B1A4及Oh My Girl的同門師弟ONF曾於去年平安夜來港與粉絲倒數迎聖誕,早前宣布將舉行他們出道後首個亞洲巡迴演出,而他們定於3月29日假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行「ONF [We Must Love] Asia Tour 2019 in Hong Kong」,票價劃一為980港元,將於2月15日公開發售,而主辦今日宣布凡購票的觀眾均可參加擊掌會,與偶像近距離接觸更可以在參觀綵排、影團體合照和獲得親筆簽名海報中選取其中一項福利!