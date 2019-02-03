香香大住肚玩高空倒奶　射爆王浩信

有孕在身的岑麗香（香香）早前夥拍王浩信為王祖藍處男執導賀歲片《你咪理，我愛你！》拍攝一場極盡視聽之娛的「型男索女」戲份。二人一個大晒健康性感及纖腰，一個爆肌大晒麒麟臂，身材弗到漏油，獲不少工作人員激讚「鼻血指數」爆燈。



香香拍攝當日狀態大勇，以超熱褲上陣的她，從頭到腳零孕味，故當工作人員事後知道她拍攝期間已懷有身孕時，均嘖嘖稱奇，並大讚她為支持好友祖藍豁出去。



雖然香香與王浩信出演的只是「幻想畫面」，但導演祖藍拍攝時比其他場面更為認真，出名「一TAKE收貨」的他，單是一幕「倒奶」鏡頭，便拍了足足超過一小時。事後問到為何對香香及王浩信特別嚴苛時，他笑言：「因為我覺得佢哋兩個都好有魅力，為咗唔好辜負佢哋嘅氣質同埋咁弗嘅身材，所以想將畫面拍攝到好唯美同埋吸引。結果剪完出嚟好多人都大讚佢哋兩個好鬼正，場戲好好睇、好深刻，我即刻放下咗心頭大石，亦叫對得住呢兩位咁幫手嘅演員。」



至於香香，她則笑言為祖藍變咗「臭臭」：「為咗營造Sexy感，導演要我哋濕身擺甫士，所以倒咗有顏色嘅奶落我同浩信度。因為啲奶係好高咁倒落嚟，射到周圍都係。雖然我返到屋企已經第一時間沖涼，但就坐坐吓聞到異味，原來我啲衫同袋都畀奶濺到，啲奶過咗段時間開始發臭，咁我咪惟有成晚喺度洗洗洗。」