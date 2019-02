台灣歌手周杰倫同太太昆凌婚後恩愛如昔,仲成日抽時間去旅行叉電,繼早前一家四口返咗澳洲探親之後,近日兩公婆又飛咗去美國睇籃球賽。



眾所周知兩人係NBA球星「咖喱仔」史堤芬居里(Stephen Curry)嘅粉絲,呢日昆凌睇完球賽後如願同偶像合照,其中一張合照周杰倫都有一齊。相中嘅昆凌展露小女孩嘅怕醜表情,仲顯得有啲不知所措,但又忍唔住開心笑,佢留言話:「Not hard to tell I’m a huge fan. Can’t even keep a straight face. Great game tonight, as always! (相信唔難睇出我係超級粉絲!我甚至好難忍住唔笑。今晚比賽同平時一樣咁正呀!)」完全感受到佢有幾興奮,唔知周杰倫會唔會呷醋呢?



