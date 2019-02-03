患卵巢囊腫！余香凝情緒爆煲賀爾蒙失調

豬年將至，藝人古天樂旗下公司的一眾藝人包括余香凝（Jennifer）、廖子妤、麥子樂與陳穎欣（Yanny）齊齊寫揮春應節，Jennifer早前憑《逆流大叔》大獲好評，她希望能接拍更多實況電影：「想拍多啲小本製作、反映社會問題嘅電影，希望可以引起觀眾共鳴。」她又自爆容易緊張，希望能學懂放鬆：「有時拍完場戲，覺得自己表現唔係太好，會不斷反覆去諗，搞到整晚都瞓唔到覺，亦因為咁而情緒出現問題，賀爾蒙失調，上年發現患有卵巢囊腫初期，所以新一年我要懂得釋放情緒。」剛完成《飛虎2》拍攝的她，透露將會放假去旅行，待四月再開拍兩部新電影。



至於廖子妤則笑言每年新春都寄望戒凍飲、夜瞓、遲到等陋習，不過最終都未能實現，來到豬年，她最希望學懂理財：「從來都唔知自己賺咗幾多錢，亦都唔知道錢花咗喺邊，近半年恃住自己工作辛苦，見到想買嘅嘢就買，愈使愈多錢，所以豬年我要好好理財。」



新加盟的麥子樂與Yanny透露剛完成新片拍攝，Yanny首次參演喜劇，談到新年願望，她表示：「希望報讀配音班，學習準確咬字，戒掉多年嘅懶音。」麥子樂則希望能與老闆古天樂合拍電影：「希望可以接觸唔同嘅電影範疇，依家寫緊兩部電影，期望得到電影公司垂青。」提到感情問題，他坦言隨遇而安，更笑指自己擇偶條件好膚淺，最緊要是外表合眼緣。