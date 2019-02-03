莊思明發嬲鬧爆小三　楊明：佢好惡㗎！

藝人楊明與女友莊思明感情穩定，不過思明突然於網上留言鬧爆小三，直指有人死纏別人男友。當外界以為楊明遇上飛來蜢，思明事後卻表示這件事只是替朋友不值而發聲，並不是發生在她自己身上。自稱「完全不知情」的楊明則如常工作，偕同蔡思貝、張達倫等到九龍灣，為警方委託無綫攝製的電視電影《警察故事2019》開工，拍攝警方圍捕匪徒的戲份。提到女友相當激氣，他謂：「我都係聽人講，然後睇佢社交網站先知，嗰個朋友我都唔識嘅。嗰個（被纏者）絕對唔係我，思明好惡㗎，我亦都冇人埋身，係絕緣體。（佢讚你乜都同佢講。）拍拖係要咁，畀安全感對方嘛！」



至於今次拍攝《警》片，楊明說：「拍埋今晚煞科。今次好榮幸可以參與呢套片演出，係警方首次出資同公司（無綫）合作嘛，有場戲仲出動咗二、三百個真警察參與拍攝，而我哋每日都有位警員監場，教我哋盤問功夫，閒時同佢哋傾偈，聽到佢哋啲辛酸，都覺得佢哋為服務市民出咗唔少汗水，我細個嘅志願欄都係填做警察㗎！」至於親身體驗過催淚彈的「威力」，他謂：「本來要講4句對白，點知講咗3句已經頂唔住。」他又指要到堆填區搜證，故曬黑了不少。





