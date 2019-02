冇教好個女！卓林四圍借錢　吳綺莉狂數Andi

藝人吳綺莉與女兒卓林母女關係時好時壞,卓林曾離家出走到多倫多,直到去年11月與網紅Andi於溫哥華註冊結婚後返港,因冇錢交租被迫遷離,最後由吳綺莉接濟。雖然母女「團聚」,但關係繼續時好時壞,仲話要「磨合期」。



吳綺莉今日突然喺社交網上載Andi嘅性感舊照,除咗有露出東西半球嘅Andi與兩名男友人合照外,仲有其為網上商店示範嘅水着相,當中仲有去年4月卓林求救嘅對話截圖,上面寫住「I am in danger(我有危險)」似乎意有所指!仲以英文留言:「施比受更有福,親愛的,新年快樂,祝你萬事如意,免費午餐和自由戀愛。(More blessed to give than to receive my dearest, happy new year, wish you all the best. free lunch and free love)」佢又覆好友話:「沒好好教好孩子,不想朋友們白幫。」



東網聯絡吳綺莉,問佢咩事?佢爆Andi大鑊,指Andi同卓林出走後周圍租地方住,但又唔肯搵工,不停向佢嘅朋友借錢,令佢感到好為難:「我嘅朋友唔係白幫㗎,幫都有限度,唔想欠人太多人情!(你有冇出手?)梗係有!其實我個女得19歲,又冇讀書,佢哋都可以搵份工啫,餐廳待應都係一份工,職業無分貴賤!(佢哋唔肯搵工?)佢(指Andi)同我講當年教幼稚園月入30幾萬,佢話自己患有人群恐懼症,唔可以隨便搵一份要面對多人嘅工!」



講到卓林求救截圖,吳綺莉就話原來係求佢幫Andii,令佢好無奈:「我個女震晒咁同我講,話覺得自己辜負咗太太,搞到佢咁,叫我幫佢,咁我係咪要幫佢籌錢畀佢醫病?公立醫院唔知有冇得睇呢種恐懼症呢?」