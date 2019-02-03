冇教好個女！卓林四圍借錢　吳綺莉狂數Andi

藝人吳綺莉與女兒卓林母女關係時好時壞，卓林曾離家出走到多倫多，直到去年11月與網紅Andi於溫哥華註冊結婚後返港，因冇錢交租被迫遷離，最後由吳綺莉接濟。雖然母女「團聚」，但關係繼續時好時壞，仲話要「磨合期」。



吳綺莉今日突然喺社交網上載Andi嘅性感舊照，除咗有露出東西半球嘅Andi與兩名男友人合照外，仲有其為網上商店示範嘅水着相，當中仲有去年4月卓林求救嘅對話截圖，上面寫住「I am in danger（我有危險）」似乎意有所指！仲以英文留言：「施比受更有福，親愛的，新年快樂，祝你萬事如意，免費午餐和自由戀愛。（More blessed to give than to receive my dearest, happy new year, wish you all the best. free lunch and free love）」佢又覆好友話：「沒好好教好孩子，不想朋友們白幫。」



東網聯絡吳綺莉，問佢咩事？佢爆Andi大鑊，指Andi同卓林出走後周圍租地方住，但又唔肯搵工，不停向佢嘅朋友借錢，令佢感到好為難：「我嘅朋友唔係白幫㗎，幫都有限度，唔想欠人太多人情！（你有冇出手？）梗係有！其實我個女得19歲，又冇讀書，佢哋都可以搵份工啫，餐廳待應都係一份工，職業無分貴賤！（佢哋唔肯搵工？）佢（指Andi）同我講當年教幼稚園月入30幾萬，佢話自己患有人群恐懼症，唔可以隨便搵一份要面對多人嘅工！」



講到卓林求救截圖，吳綺莉就話原來係求佢幫Andii，令佢好無奈：「我個女震晒咁同我講，話覺得自己辜負咗太太，搞到佢咁，叫我幫佢，咁我係咪要幫佢籌錢畀佢醫病？公立醫院唔知有冇得睇呢種恐懼症呢？」