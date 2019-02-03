拍劇預習湊女！苟芸慧憑畫寄意催老公造人

藝人苟芸慧（苟姑娘）去年嫁賽車手陸漢洋，今年首年派利是，已準備好「陸」字利是封。而屬豬的她新年願望是同老公甜甜蜜蜜，屋企人平平安安，喜喜樂樂。早前苟姑娘更應東網邀請畫豬仔賀年畫，除畫了一隻大豬代表自己外，旁邊還有四隻小豬，貫徹她結婚時豪言要生四個小朋友，明言會努力造人的苟姑娘笑說：「老公明㗎啦！」



陸漢洋想生虎B



苟姑娘透露老公希望第一個生「老虎仔」：「依家過二人世界先，趁呢幾年時間做好自己工作先，老公好傳統，好講生肖，佢想生虎BB。（虎年利佢？）佢話好多Friend都屬虎。（想仔女同佢做朋友？）應該係啩，我自己其實冇乜所謂，會尊重佢。」



最好第一個係仔



講到幾個好姊妹都差不多做晒媽咪，苟姑娘笑說：「見到祖藍和Leanne（李亞男）個BB，好得意，好靚好靚！仲要係女，好Sweet，好羨慕！（你鍾意女多啲？）覺得最好第一個係仔，第二個先女，哥哥照顧妹妹，我自己係大家姐，覺得大家姐係辛苦啲。」



唔忍心鬧馬國明



苟姑娘早前忙於拍攝網劇《飛虎之雷霆極戰》，劇中飾演馬國明老婆的她，笑言角色是另一個「苟芸慧」：「角色要不停鬧人，講真，對我係有啲難度，要好快好大聲咁鬧人，唔使好似飛虎咁多體能，但發覺原來要鬧人都幾辛苦，尤其對住馬國明你唔忍心鬧佢，你知佢咁Innocent（無辜）個樣，對眼望住你，會唔忍心去鬧佢。」她表示其角色本來好天真好善良：「只係用錯方式表達，劇中仲有個6歲嘅女，第一次演有咁大個女角色。（可以練習湊女？）可以，佢好多Energy，陪佢玩知多啲佢諗乜。」



妝／髮：Amy Lee／Sue Cheung @ Hair Corner K11

服裝：Marella

場地：Envy Restaurant & Bar



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