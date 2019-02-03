過年被「噓寒問暖」　關智斌教你點答

就快到農曆新年啦，相信大家會四出拜年𢭃利是，少不免面對姨媽姑姐「噓寒問暖」，離不開拍拖、結婚、生仔，同埋幾時升職加人工等一連串嘅難題，不如睇吓關智斌（Kenny）又做唔做到應對大方得體而不失幽默呢！



一開始親戚就問到「點解肥咗咁多嘅？」，面對呢個「人身攻擊」嘅問題，Kenny聽到之後苦笑咗幾秒，都有啲不知所措：「真係唔知點答，我會好嬲！」講到工作「搵幾錢一個月？」呢條問題拜年時一定走唔甩，等Kenny教大家點樣輕鬆化解：「都唔少㗎，夠生活囉！我都想努力搵多啲錢！」一班親戚總會特別關心你嘅將來「你讀個科第時點搵食呀？」Kenny即刻霸氣回答：「你冇讀書都搵到食啦！怕咩啫！」當親戚唔死心繼續質問「點解仲未搵到嘢做？」Kenny忍唔住mean爆話：「你都就嚟冇嘢做啦，陳師奶！你咪未餓死！OK㗎啦唔使擔心我！」不過奉勸大家唔好學，好多網民都話Kenny靚仔真係大晒！



新年冇番幾句賀年說話傍身點得㗎！片尾有個彩蛋，考吓Kenny究竟可以講到幾多個新春祝賀詞，佢一口氣講咗71個，不過有網民拆穿佢係睇鏡頭後張貓紙，同埋青春常駐都出現過幾次。大家睇在封利是份上，總之一句，認真你就輸了！



網民有話兒

boyxxxxx：唔係咁靚仔嘅話 咁答好易畀人打死

angelxxxxxxx：好叻！又識耍太極又識直接寸人

tingxxx：急口令嗰度係咪睇住貓紙讀㗎

boyzxxxxxxx：你係嚟拜年定開年？