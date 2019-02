藝人鍾嘉欣依家喺加拿大忙住照顧兩位小朋友,但佢仲係好鍾意唱歌,佢喺社交網晒出喺錄音室嘅相,見到仲有一張英文歌詞,佢好開心話:「In the process of making my dreams come true...I’m suPER excited...can’t wait(夢想成真,我真係好期待呀!)」唔通佢出山唱歌?又有網友問佢係咪想做創作歌手,仲話好期待嘉欣嘅新歌呀!