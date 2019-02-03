押後造人計劃！李靄璣買樓唔靠林奕匡

歌手林奕匡太太李靄璣（Rikko）雖然喺加拿大長大，新手人妻嘅佢非常重視農曆新年，仲專誠訂製佢哋專屬利是封，相當有心思，佢話：「一個利是封好代表我哋夫婦嘅喜悅，希望可以將祝福送畀大家，所以我哋就印一個我哋專屬嘅利是封，咁派出嚟又有紀念價值。」至於豬年願望，佢直言期望今年能做業主一圓上車夢，故將造人計劃押後一年：「香港樓價真係好貴，我哋都留意咗個市一段時間，希望今年成功置業，咁就落地生根啦！我自己係好鍾意BB，但係結婚之後，好難得我哋喺經濟上同事業上都好獨立。今年太快啦，希望努力儲多啲錢先，下年先諗生BB啦！」



Rikko對於農曆年十分期待，今年打算喺屋企開新年派對，邀請親朋戚友一齊過年。不過佢哋兩公婆則未能返加拿大同父母團年，佢對此亦大感可惜。講到新年習俗時，Rikko透露於農曆年三十晚，佢必定會同老公齊齊大掃除：「一齊打掃都係兩夫妻嘅一種情趣，亦係一個好好嘅藉口去收拾屋企，因為我哋屋企真係好多嘢，好亂。所以我哋遲啲想搬去一個空間大少少嘅地方，咁就裝得晒我哋嘅嘢。」



髮型：Chris Ho@ MiniG Salon

場地：Mini Hotel Central