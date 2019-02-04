甄子丹囝囝揸「煮」意 　爭做宇宙小廚神

「宇宙最強」甄子丹功夫了得，亦是最強愛妻號，與汪詩詩是圈中模範夫妻，兩人孖住煎年糕及整鴻運當頭湯圓應節，寓意愛得煙韌及甜蜜團圓。下廚對兩人來說零難度，更夫唱妻隨，默契滿分！詩詩表示第一次整湯圓，認為不困難，只是花心機，子丹大讚太太廚藝了得，任何菜式也難不到她：「佢真係煮乜都得，佢又鍾意食，咩菜式都識煮，西餐、上海菜、法國菜、西班牙菜、廣東菜都識，所以你話我係咪好口福，有時我拍完戲好肚餓，佢半夜三更整個三文治畀我都好正。」



烹飪班被女圍



他大爆家中有兩名廚藝高手，除了太太，現年11歲的細仔甄濟嘉（James）年紀輕輕已是小廚師，最拿手整意大利飯及鬆餅，水準一流，詩詩笑說：「James好鍾意煮嘢食，佢三年級嘅時候，參加嘅課外活動就係烹飪，我當時同佢開玩笑，問烹飪班係咪好多女仔，佢話係，得佢同一個朋友係男仔，佢又話好出名嘅廚師Jamie Oliver都係男仔啦！有時我煮嘢食，佢都會做小廚師幫我。」子丹自嘲廚藝不濟，不過詩詩開腔護夫：「子丹拿手煮嗰幾樣嘢，我都唔識煮，好似龍蝦同埋炒蛋，佢真係煮得幾好食。」



詩詩指今個新年非常熱鬧，因為表妹湛琪清最近結婚，不少親戚都由外地來港：「最開心係婆婆都喺度，佢就快90歲，我哋四代同堂一齊過新年。」子丹就透露每年大年初一全家都會穿上唐裝向長輩斟茶和拜年。



豬年強攻歐美



提到豬年展望，子丹指工作已排得密麻麻，在亞洲和荷里活兩邊忙，剛完成了迪士尼電影《花木蘭》拍攝，過年後就投入與導演陳木勝聯手監製的動作新片，年底則接拍動作西片《Sleeping Dog》。至於其兩部重點電影《葉問4》和《肥龍過江》會於今年暑假推出，導演葉偉信正為《葉》片做後期工作，並爭取於5月的康城影展曝光，子丹亦很感謝影迷愛戴，令「葉問」這人物能走到世界每個角落，讓系列走到第四集，這一集對他跟葉偉信來說也是最有意義及最喜歡的一集。



場地及食物：松山海鮮鍋@山林道

化妝：諺瞳.小白

髮型：Kenji Ng@PP IL Colpo

服裝：Max Mara（汪詩詩）