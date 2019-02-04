怕畀李亞男鬧　王祖藍忙到冇得食團年飯

藝人梁嘉琪聯同一班是非精好姊妹湯洛雯、馮盈盈和張寶兒在觀塘擺年宵攤檔，而藝人王祖藍專登現身撐場打氣，亦吸引不少市民圍觀看熱鬧，當祖藍到場，嘉琪即感謝祖藍大駕光臨來到她們的「豬攤檔」，更問祖藍帶甚麼新年禮物來？祖藍就好識做準備了百多張電影《你咪理，我愛你！》的戲飛做禮物：「你哋個檔賣乜㗎，賣無敵豬頭炳？見你哋個個都戴住個豬頭，等你哋賣啲豬頭出去嘅同時就送啲戲飛畀市民啦！」問到嘉琪這個年宵攤檔投資多少？她謂：「呢個豬頭炳攤檔都合資咗6位數，而付出最多唔係金錢係時間同心機，所有都係自己設計。」祖藍聽到她說親自設計，笑言是否跟他模樣去設計：「個鼻同我咁似，係要支持吓你哋，見豬頭如見自己嘛。」



至於多久沒逛花市？祖藍坦言都有很久未行過：「呢排跑戲院多，跑完戲院就返去睇，其實呢到都有女睇嘅，但我屋企個女最靚。」祖藍稱因要忙着電影宣傳至今都未有時間吃團年飯，因為要派飛年三十晚都未必吃得到，笑言都怕太太會鬧。問到對電影票房可有信心？他謂：「有信心帶畀人哋好多愛心同埋開心，今年新年檔期競爭非常激烈。（邊套會係最大競敵？）唔緊要啦，最緊要係百花齊放，好耐冇見過一個新年檔期咁旺，係好事，刺激番大家入戲院對行業都係好事。」



