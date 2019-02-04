偶像票選　車銀優子瑜獲封最靚仔靚女成員

農曆新年將至，韓國最近進行新春特輯「偶像問卷調查」，由現役偶像歌手直接參與，而今次的調查主題就包括「臉蛋天才」（俊男美女）、火辣身材偶像、最想合作偶像成員、最想一起吃飯的歌手和最想做朋友的歌手等，共有19隊（141人）參與問卷調查，全部以不記名方式進行。



一向有「臉蛋天才」之稱的男團ASTRO的靚仔成員車銀優，就眾望所歸獲選為最靚仔偶像成員，他曾於2017及2018年登上該榜的第二位，今年就憑14票登上榜首，而防彈少年團（BTS）成員V與NU'EST的黃旼炫就分別排第二及第三位。至於人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，曾多次登上百大美女榜，而她今次就獲偶像選為最靚女偶像成員，第二位是去年的冠軍得主、女團Red Velvet隊長Irene，TWICE的日本成員Sana與IZ*ONE成員周元英就同獲得相同票數排第三位。



至於火辣身材選舉，就由Monsta X隊長Shownu及MAMAMOO成員華莎冠絕男、女團，與Shownu同樣大隻的Monsta X成員元虎就排火辣身材男偶像第二位，EXO成員Kai與Wanna One出身的姜丹尼爾就分別排第三及第四位，而女團方面，AOA成員雪炫與TWICE成員Momo分別登上亞、季軍，性感女歌手泫雅則排第四位。



