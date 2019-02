「神獸天使」蔡慧欣(Gemma)去年2月誕下囡囡Meghan,轉眼囡囡已經1歲,為人父母嘅莫過於見到囡囡健康成長。愛錫囡囡嘅Gemma,為佢搞咗個生日派對,並以城堡為主題,仲預備咗個城堡蛋糕。



Gemma又上載一張佢抱住着咗粉紅色裙嘅Meghan溫馨合照,囡囡食手指個樣不知幾可愛,Gemma話:「Happy 1st Birthday my little princess... how are you 1 year old already, I still remember the moment you was born like it was seconds ago ... I wish you all the happiness in the world my precious Meghan. Mummy loves you so so much! (小公主1歲生日快樂!轉眼你已經1歲,我仲記得你剛出世嘅樣,希望你永遠開心,媽媽永遠愛你。)」