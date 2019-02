超級碗：Maroon 5中場騷熱唱！Travis被抬走

美國美式足球聯盟的年度冠軍賽「超級碗」(Super Bowl)香港時間今早舉行,人氣樂隊Maroon 5為中場騷演出,型男主音Adam Levine與拍檔於「M」型舞台配合煙花效果中登場,接連演唱多首Hit歌包括《Harder to Breathe》與《This Love》,Adam更唱到除衫,炒熱全場氣氛!現場仲有《海綿寶寶》(Spongebob Squarepants)角色介紹歌手Travis Scott出場,於火焰舞台演唱,他唱完即High爆倒在台邊粉絲身上,由粉絲抬走,場面震撼!



Maroon 5另有唱出冧女無數的歌曲《Girls Like You》、《She Will Be Loved》,Adam大晒高音,現場以無人機將燈籠於半空拼出「One Love」字樣,好不浪漫!歌手Big Boi再現身與Adam合唱《The Way You Move》。樂隊最後演出兩首人氣歌《Sugar》與《Moves Like Jagger》,Adam赤膊上陣騷肌,與粉絲又埋身互動,引得粉絲瘋狂尖叫,勁多女粉絲伸手,場面好似《地球末日戰》(World War Z)一樣「蜂擁」,而現場完場時更大放煙花,相當熱鬧!至於Adam的索模老婆Behati Prinsloo於中場騷前就於社交網留言,自言緊張過老公,Adam最後演出順利,應該放晒心!