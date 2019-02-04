超級碗：Maroon 5中場騷熱唱！Travis被抬走

美國美式足球聯盟的年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl）香港時間今早舉行，人氣樂隊Maroon 5為中場騷演出，型男主音Adam Levine與拍檔於「M」型舞台配合煙花效果中登場，接連演唱多首Hit歌包括《Harder to Breathe》與《This Love》，Adam更唱到除衫，炒熱全場氣氛！現場仲有《海綿寶寶》（Spongebob Squarepants）角色介紹歌手Travis Scott出場，於火焰舞台演唱，他唱完即High爆倒在台邊粉絲身上，由粉絲抬走，場面震撼！



Maroon 5另有唱出冧女無數的歌曲《Girls Like You》、《She Will Be Loved》，Adam大晒高音，現場以無人機將燈籠於半空拼出「One Love」字樣，好不浪漫！歌手Big Boi再現身與Adam合唱《The Way You Move》。樂隊最後演出兩首人氣歌《Sugar》與《Moves Like Jagger》，Adam赤膊上陣騷肌，與粉絲又埋身互動，引得粉絲瘋狂尖叫，勁多女粉絲伸手，場面好似《地球末日戰》（World War Z）一樣「蜂擁」，而現場完場時更大放煙花，相當熱鬧！至於Adam的索模老婆Behati Prinsloo於中場騷前就於社交網留言，自言緊張過老公，Adam最後演出順利，應該放晒心！