超級碗：《復仇者4》新片段！香港戲名出爐

美國超級碗（Super Bowl）除咗有美式足球比賽同中場騷睇，最吸引就係現場發布嘅新廣告以及電影新宣傳片，事關唔少廣告商同電影公司都會揀呢個年度盛事之際，公開話題作新資訊！今年嘅電影焦點當然唔少得《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame），香港方面今日亦正式公布譯名，叫做《復仇者聯盟4: 終局之戰》，唔知粉絲收唔收貨？



講番新片段先，片中先閃現上集化灰嘅角色，之後先後有第一個預告都出現過嘅超英，包括「美國隊長」、「黑寡婦」、「蟻俠」、「雷神」同「鐵甲奇俠」等，不過今次條片就無預告咁灰，開場就有「美國隊長」親身講有民眾已經接受咗「魁隆」毀滅一半人口後嘅生活：「但我哋唔會！」之後鏡頭轉向眾人準備作戰嘅場面，包括「黑寡婦」練槍、「蟻俠」同「War Machine」上盔甲、「鐵甲奇俠」同「Nebula」於太空似乎諗計自救等，仲有一幕眾人於基地望上天際嘅場面，有粉絲估計可能係眾人等到「鐵甲奇俠」回歸地球！



雖然條片只得30秒，但已經吸引粉絲狂估當中嘅訊息，當中一幕有「火箭浣熊」疑似着上進入量子領域嘅紅白制服，仲有「美國隊長」有新盾牌等鏡頭，於社交網被粉絲瘋傳！