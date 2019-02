晒夜景美照！人妻Clara為愛巢打造室內花園

現年34歲的韓國性感女星李成敏(Clara)於上月在美國閃婚,下嫁比她大2歲的企業家男友,二人於婚後返韓展開新婚生活,愛巢是位於首爾松坡區樂天世界塔、市值逾億港元的超級豪宅Signiel。



而Clara早前曾透露因為這段時間太忙,未有空準備新居,但亦忙於選購傢俬,之後才會開始布置新居。而她今日在Instagram上傳自己於新居內幫忙鋪人造草皮的照片,並留言稱在愛巢內打造室內花園。



Clara留言表示:「I made an indoor garden at home. Put in Autograph trees which are strong and are good for purifying the air. So we don’t get bugs at home I put in artificial grass on the black wall and on the floor。」她除了親自落手布置室內花園外,昨日亦上傳自己在豪宅內觀賞首爾夜景的美照。