Zion.T港騷派心送花冧港迷　揸機反拍粉絲

韓國實力派創作歌手Zion.T於前日假麥花臣場館成功舉行首個香港個唱「Zion.T Live in Hong Kong 2019」，先後獻繹了《Cinema》、《Malla Gang》、《O》以及與著名Rapper Gaeko合作的《Babay》等曲，炒熱全場氣氛。



一連四首歌曲之後，Zion.T分別以廣東話及英文打招呼，感謝粉絲們到場支持

，之後再演唱《Two Melodies》、新專輯主打歌《Hello Tutorial》、《No Make Up》及《Sorry》、《The Song》、《Eat》等連串人氣歌曲。



Zion.T在特別編曲的《No Make Up》鋼琴版下，更走下舞台與觀眾近距離互動，手持玫瑰花的他即場贈予熱情粉絲，讓全場觀眾尖叫連連，Zion.T其後再帶來兩首早期的作品《?》以及《See Through》。



Zion.T特地為迷迷感性演唱歌曲《Wishes》以及其人氣成名作《Yanghwa BRDG》，當熟悉的前奏響起，觀眾表現興奮，紛紛跟着音樂哼唱。最後，Zion.T為依依不捨的歌迷送上一首英文歌《Close To You》，為演唱會完美落幕，又拎出相機反拍粉絲！完騷後，Zion.T與觀眾進行「一對一擊掌」及與VIP門票的粉絲進行「小組合照」。



