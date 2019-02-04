三代同堂遊泰！張頴康囝囝中流感高燒入院

唔少人都會趁農曆新年假期出埠旅行，好似模範夫妻張頴康與麥雅緻，上月底就帶同4歲大女小豆、1歲囝囝小花生，仲有公公、婆婆去曼谷同華欣旅行。張頴康兩公婆日前喺Facebook開心透露：「終於可以去玩喇！今日係小花生第一次坐飛機✈」連日嚟更Keep住分享家庭樂。睇相見佢哋首站就喺曼谷嘅酒店泳池玩水，加上當地天氣熱熱哋，真係爽！不過，佢哋去到華欣後就突然停止Update近況，搞到網友都擔心佢哋有事！



原來，小花生抵達華欣後證實患上甲型流感，仲要立即入院醫病。相中佢哋兩公婆輪流抱住熟睡中嘅小花生，而小花生就發高燒至39.4度，仲要吊鹽水，勁慘豬！麥雅緻透露：「知道大家可能有點疑惑 點解去到華欣之後無哂聲氣嘅？事實是…我家寶寶生病了😭小花生到達華欣後患了甲型流感…高燒了二天，好似個火球咁，真係嚇c我同爸爸…好心痛！幸好泰國那邊醫療服務頗為完善…兩天進進出出醫院，回港的一天病情總算控制了亦退燒了…而小豆有公公婆婆悉心看管照顧，她在華欣玩得很開心…沒受太大影響…而我倆回港後體力有點透支亦生病了⋯但是新年前會好好休息快點好返（番）…只要健健康康…旅行…下次再去都冇問題吖！」



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