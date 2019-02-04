後巷執紙皮賺25蚊　霍啟剛：我差點流眼淚

名人「跳水皇后」郭晶晶與老公霍啟剛一家向來低調，霍啟剛發微博迎豬送狗，主題題關注弱勢社群，不同的人應該怎麼和諧生活。



原來早前霍啟剛為無綫拍攝一個社會節目，作為商界精英的他通常都在高級寫字樓上班，今次他深入後巷和老婆婆執紙皮和汽水罐，推着拖着婆婆的私家車（木頭車）開工，當發現廢棄紙盒時，擺明是外行的霍啟剛心急把紙皮搬上車，反觀，老婆婆就麻溜地撕開紙盒弄扁以方便捆綁，霍啟剛學到嘢喇！之後，把紙皮拖到廢物站，天氣不熱，但霍啟剛已經滿頭大汗，搞足成日，共賣得25蚊，唔夠一餐晏。



「下班後」，霍啟剛與攝製隊擠進老婆婆狹小的家吃飯，攝影師無法進去，要用特別細小的攝器材拍攝，霍啟剛的心情好感動。



霍啟剛在微博寫道：「香港作為亞洲大都會寸金尺土 高樓林立。我們仰慕維港美景的同時很容易就忽略了背後隱藏的社會問題。平時坐在幾十樓的辦公室往下看、只能看到社會的表面、看不清細節。有沒有試過用老婆婆的角度 從下面往上看那些金碧輝煌的大廈呢？會是甚麼感覺？面對人口老化大家都把『敬老』掛在嘴邊、但是不是真的能做到呢？多謝勞婆婆帶我體驗大半天、讓我了解到更多。盡管生活那麼艱難、仍然樂觀面對、這就是獅子山精神。我問婆婆如果是她生日最想做甚麼、婆婆只回答、『想去公園走走』、那一刻我差點流眼淚。在每出新電話必須更換的這個年代、我們應該好好反醒一下甚麼叫知足…」