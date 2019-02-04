轉型做打女　謝芷倫自嘲未夠班派利是

藝人謝芷倫（Jan）近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中滿分女友「Mandy」一角入晒屋，就連早前佢暫別劇組亦成為一時熱話，獲不少觀眾直呼不捨。有見近期人氣急升，Jan趁農曆新年期間出動到旺角花墟選購年花，更對金桔同桃花情有獨鍾，希望藉此催旺財運、桃花運，佢話：「緊係想有桃花運啦，因為係寓意住有好嘅人氣、異性緣，等我哋多啲朋友，啱晒我哋呢啲做幕前嘅人。」



講到新年點過，Jan表示因為自己係潮洲人嘅關係，所以每年新年都會親自下廚，炮製特色糕點招呼親朋好友，又指雖然今年會喺工作中過年，但亦會抽時間挑戰自製反沙芋。



回饋幕後工作人員



總結過去一年，Jan坦言事業發展有起色，並多謝觀眾嘅愛戴：「我喺《愛．回家》都有3年時間，好多謝呢部劇令觀眾認識我，依家出街都好多人問我幾時返去，其實我就拍緊另一套劇《法證先鋒4》，嚟緊又會有部電影喺內地上映，希望好快可以再返嚟同大家見面。（咁多戲拍收入好豐厚？）自己好滿意，但當然都想再有多啲唔同類型嘅工作，希望可以儲多啲錢，同屋企人去旅行。」



問成績好會唔會考慮派利是？佢就自嘲「未夠班」：「好多台前幕後嘅同事幫過我，我都好想回饋畀佢哋，不過可以會送啲賀年小禮物，利是就未必，始終我未結婚，同埋都未到嗰個級數。」



提到豬年目標，佢就表示想有多啲新嘗試，又透露正積極學習武術及搏擊術，希望可以轉型做打女。



場地：Hing Fat Flower Market

髮型：Nicki Ting

化妝：Evelyn Cheng

服裝：SNIDEL