首年派利是爭住搶　阿嬌全力造豬仔

以「賴太」身份首次過年的鍾欣潼（阿嬌），率領師弟妹關智斌（Kenny）、洪卓立（Ken）及曾樂彤炮製「翻糖全盒」入面的糖果，包括可愛豬仔及桔仔，祝大家豬年行大運及大吉大利！但四人製作時趣事一籮籮，不時互相整蠱大家，Ken更整到曾樂彤的桔仔變「柿餅」！大功告成後，賴太即攞出大疊利是出來派，引發一場爭奪戰！



他們表示新年全間公司都會放假，大家會到老闆楊受成家拜年和𢭃利是。最近榮升人妻的阿嬌今年是首度派結婚利是，問到心情可是很興奮？她笑言：「冇呀，因為要派雙份，不過其實我OK嘅，因為大家收利是嗰刻係開心。」嫁了台灣老公賴弘國的她隨即笑住自爆今年有意派台幣利是：「平時我最平嗰封係50蚊，如果雙份20蚊係咪唔係幾好，但兩份100（台幣）意頭係咪幾好呢？我依家要持家，我有老公要慳錢呀嘛！」



阿嬌造人順其自然



阿嬌表示新年會去度蜜月，之後會回台灣向老爺奶奶拜年，問到拜年時可怕親戚朋友催她生BB？她表示沒有催，之前謂想這兩年生B的她改口風謂今年生都不是壞事：「因為我覺得豬仔幾幸運。（如果生豬仔嘅話依家要開始努力啦喎？度蜜月嗰陣？）隨緣啦，順其自然。」講到新婚生活，她笑言覺得沒有分別，因為老公都不在香港：「其實都OK嘅，雖然大家各有各忙，但佢係成日都會花時間陪我。」



Kenny約Ken去台灣



Kenny就謂新年會約朋友玩，亦有意之後跟阿嬌一起到台灣：「因為上次做完佢婚禮之後同佢老公friend咗，佢老公話帶我一齊玩。」他又笑言叫埋現時單身的Ken一起去台灣，介紹台灣辣妹給他識，曾樂彤又謂幫手安排相睇，Ken即無視他們：「我新年都係同屋企人親戚食飯。（親戚會唔會問你感情事？）從來都冇喎，因為我會即刻走唔理佢，依家唔係仲問我幾時結婚呀嘛？」



而曾樂彤就謂新年頭兩日放假，初三就要開工，隨即大家集體「攻擊」正與游學修拍拖的她，阿嬌先問她有否拍拖，她即慘叫：「哎呀。（新年會唔會去人哋屋企拜年？）我同屋企人睇戲。」Ken即抵死加一腳：「係咪見家長呀？或者可能人哋去佢屋企拜年呢。」她即避忌謂：「我屋企通常冇人嚟拜年。（咁你去佢屋企囉？）我會去阿嫲屋企拜年，同埋去......去老闆屋企拜年！」之後即舒一大口氣話：「好驚呀！」最後講到新年願望，阿嬌說：「繼續順風順水，大家一齊開開心心過個肥年，大紅大紫，將我嘅幸福送畀大家！」



場地：Pandora Cake Shop



鍾欣潼

化裝：Yan Chiu@ND&CO.

髮型：Wil Tam@Fifth Salon

服裝：self-portrait、Lane Crawford



關智斌

化裝：Elaw Wong@thelook-studio.com

髮型：Keith Wong@Orient4

服裝：Lane Crawford



洪卓立

化裝：KeiKei Ng

髮型：Terry Yeung@Corner.hk