四代同堂！黃又南張文慈豬聯Pig合

踏入豬年，幾隻「大豬」及「細豬」張文慈（Pinky）、黃又南、郭奕芯及陳偲穎（Bianca）齊齊到上水農場，會合「小肥香豬」麥嘜，向東網讀者拜年。Pinky為肖豬的人「平反」，認為豬可帶來好運；又南則稱與豬有緣，入行以來多次與豬合作。

俗語有云「豬咁蠢」，但四位肖豬的藝人不太認同，Pinky力撐肖豬的人聰明又勤力，更經常獲貴人相助，是運氣不錯的生肖之一。四人來自不同豬年，命運和喜好卻非常相似，例如Pinky與又南均為家人生活拚搏，各自孭起頭家。至於年紀最細的Bianca則與幾位前輩一樣愛演戲，志願成為香港小姐。



郭奕芯影壇發力



身為「大姐姐」的Pinky自爆瘀事：「細個返學唔敢話畀人知自己肖豬，怕畀人笑，依家先發現其實豬都幾可愛。我細個成日偷屋企煮餸用嘅沙糖當糖食，真係好似豬仔咁為食。」又南則表示與豬有緣：「我入行第一套戲就同豬合作，當年沙士拍宣傳片，又同豬大演對手戲。」



據說凡人每次遇上本命年都會有轉變，剛簽約新經理人公司的郭奕芯，打算趁豬年在影壇重新發力：「雖然嚟緊只係24歲，但都覺得係時候發力，因為每年都新人輩出，我要急起直追。」自認迷信的又南笑言：「我會去攝太歲同拜神，不過聽講呢隻『豬』比較溫馴，同以前啲本命年比較，唔會有太大傷害。」而身為基督徒的Pinky則表示百無禁忌。



場地：Holiday Farm