暴龍哥阿澤紅館合體　即席表演得罪老細

歌手鄭中基（Ronald）在紅館開騷，除請來陳明憙、女兒Emma和父親鄭東漢做嘉賓，還請來好友杜汶澤（阿澤）做壓軸嘉賓。當阿澤在Encore位現身舞台，全場即歡呼聲四起，他笑言:「唔係我仲有邊個先！通常演唱會都請啲Friend做嘉賓」台下觀眾大叫要他唱《眼睛想旅行》，阿澤笑言：「我話你知，原本佢都想我唱，但我話等我下年紅館開演唱會先唱啦，咁啲嘉賓通常都會歌頌番搵佢嚟嘅歌手，但我唔會，我梗係講自己嘢啦！」阿澤即為太太田蕊妮宣傳新碟，又推介他的網上節目。



之後阿澤稱與Ronald認識很久，以前經常飲醉酒鬧事，更爆陳年舊事：「有次去一個婚宴，見到林小明佢係電影公司老闆嚟，我同Ronald話不如搵我哋拍套戲一定勁過周星馳，佢話套戲名叫《重案黐孖Gun》，話個「筋」用英文係咪好勁，跟住Ronald就話：「重案黐」用埋英文就真係勁嘞，即時見林小明黑晒面，之後我哋都冇乜見過佢。」隨即聽到原本在台底換衫的Ronald衝出來阻止說：「講到呢度好喇，今晚個騷佢有份搞㗎，你見我頭仲濕濕哋未換完衫㗎。」在旁的阿澤心知爆錯料，即笑到彎晒腰。而年三十晚有倒數環節迎接豬年，Ronald和阿澤齊齊和觀眾倒數，並走到觀眾席兩旁及落台𢭃利是，可能還是年三十，不少觀眾未有準備利是在身，阿澤更投訴台下的鄭太：「你老婆離晒大譜冇利是喺身。」Ronald向觀眾提議：「冇利是封其實都唔介意㗎。」

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