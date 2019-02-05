東方日報C1：青雲家輝大年初一鬥冧老婆

張家輝與劉青雲鏡頭前盡顯影帝光芒，骨子裏卻是出名的愛妻號，不時隔空晒恩愛。趁今日大年初一兼主演賀歲片《廉政風雲 煙幕》正式開畫，兩人公開向賢內助關詠荷及郭藹明發表愛的宣言，感激她們持家有道，讓他們專心為事業拚搏，家輝笑指沒有東西比愛爆老婆更緊要，青雲則幽默指新年大贈送，剪樹葉及陪貓狗，以減輕老婆「負擔」!



除了同是影帝級人馬，張家輝與劉青雲各有另一半關詠荷與郭藹明，齊齊被譽為圈中模範夫妻。兩位昔日的無綫花旦，甘願為婚姻退下火線，化身家庭主婦當「背後的女人」，為老公打理家庭，實行男主外、女主內，家輝更是一家三口，育有12歲女兒張童；青雲則已婚21載，但夫婦恩愛無減。



放假留家Hea食瞓



家有賢內助，令家輝與青雲可以專心為事業衝刺，難怪兩人受訪時提起另一半，即時一臉甜絲絲，更趁着踏入豬年首日公開愛的宣言，家輝說：「老婆持家有道？呢樣唔使講，咁我本身都要付出好多代價，我要好愛佢㗎！哈哈！」認真肉麻！他不諱言全因老婆專注家庭，才可讓他得以專心工作，即使不用開工也不會留在家，反而逗留辦公室睇劇本，結果換來女兒「棄愛」，被老婆取代最愛的人位置！至於平日較含蓄的青雲則以另類方法放閃：「財政平時都一齊分擔嘅，今年農曆新年唔使宣傳新戲，咁咪幫手放吓狗、同隻貓玩吓，剪吓樹嗰幾塊葉咁啦！（唔同老婆旅行？）做完嘢先諗出埠啦！」



家輝與青雲合作英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》，相隔五年再次結片緣，火花仍然不斷。談到農曆新年前忙於四出宣傳，兩男均表示無任歡迎，皆因年初一起便有幾日休息，家輝笑言難得有假期，鐵定留在家中全面Hea、瞓、食：「原本想去旅行，但撞啱有拜年，到時要去仙姐（白雪仙）度都走唔開！（留喺屋企下廚？）好懶！通常Hea吓、瞓吓同食吓，做番自己，休息到似生無可戀嘅人咁！不過有時要做吓運動，拍完《激戰》後都有Keep住做！」近年有執導演筒的他，問到豬年可會再接再厲？家輝自言的確有題材想拍， 奈何以演員身份接拍的電影已排滿檔期。問到會否再與「伯樂」林超賢合作？他笑說：「佢仲識我咩！知佢拍緊6億製作新戲！我加林超賢咁港式嘅配搭，係想再做嘅，佢都想返香港拍吓地道電影，所以一切等佢完咗佢嗰壇嘢先！」



挑戰不適合任務



青雲則表示未有回顧狗年已發生的事，但就搞笑說：「冇殺人放火就得啦！呢樣嘢我都達標，同埋拍到自己鍾意嘅戲。豬年會選擇可能唔適合我做嘅都試吓，要相信導演，其次係希望健康、開心啲。」



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