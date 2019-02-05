泡泡女孩晒少女味！麥紫莉望豬年重新出發

踏入豬年，「偽AV」女麥紫莉（Chili）立心從良，聯同公司其他藝人推出輕快賀年歌曲，包括何千錞（Ashley）、楊卓欣（Cherry）、張若錡（Angus）、張家酩（Jay）、孫樂瑤（BallBall）和鄺漫妮（Reginia）組合成「泡泡女孩」，又跳又Rap，唱出少女味極重的《新春泡喜》。據知七位女孩經過多重選拔脫穎而出，曾選過香港小姐、見過大場面的Ashley說：「首歌好易上口，不過Rap嗰部分真係好有難度，原來做Rapper係咁難㗎！」至於忙於洗底的Chili說：「新一年希望重新出發，唔係正式封胸，不過從今唔想亂賣弄性感，以後性感得嚟要有價值！」活潑好動的楊卓欣表示好開心組成女團，着起女團服勁興奮。



新歌《新春泡喜》在郵輪碼頭取景拍MV，當日氣溫只得12度，而一班泡泡女孩都決定豁出去，穿上短裙熱褲大騷美腿，即將推出個人寫真集的Angus更帶病上陣，「MV拍咗一日，原本都流緊鼻水，返到屋企仲發埋燒添！不過為咗要靚，病都抵！」她們將於年初三現身西九龍中心表演，實行以新身份陪大家開心過新春！